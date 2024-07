Somit zeichnet sich ab, dass es die ursprünglich geplanten Cannabis-Shops in Modellregionen so nicht geben soll: Die Abgabe in Geschäften sei zukünftig jedoch wissenschaftlich begleitet in regionalen Modellprojekten möglich. So hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in einem Verordnungsentwurf nun festgelegt, welche Behörde die "Erlaubnis und Überwachung des Umgangs mit Cannabis zu wissenschaftlichen Zwecken" vollziehen soll: Es ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Dealen bleibt strafbar, für alle. Einige Strafen werden verschärft, mit dem Ziel, den Jugendschutz zu verstärken. So wird etwa der Verkauf von Cannabis an Minderjährige mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe statt bisher einem Jahr geahndet.



Zudem ist der Konsum von Cannabis vom Schwarzmarkt häufig mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko verbunden, denn der THC -Gehalt, Verunreinigungen und der mögliche Anteil giftiger Beimengungen sind unbekannt.

Wer denkt, er könne nach der Teil-Legalisierung Cannabis zum Eigenkonsum in niederländischen Coffeeshops kaufen und mit nach Deutschland nehmen, der irrt: Die Einfuhr ist weiterhin nicht erlaubt. Darauf weist die Polizei in der Grafschaft Bentheim hin, die an der deutsch-niederländischen Grenze liegt.



Das einzige, was laut Zoll erlaubt ist: die Einfuhr von Cannabissamen aus der EU zum Anbau für den Eigenkonsum oder für Anbauvereine.

