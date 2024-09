Nun gilt: Wer vorsätzlich oder fahrlässig mit 3,5 Nanogramm THC oder mehr am Steuer sitzt, muss in der Regel mit 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.



Wenn dazu noch Alkohol getrunken wird, werden in der Regel 1.000 Euro Bußgeld fällig.



Für Fahranfänger heißt es künftig wie bei Alkohol: In der zweijährigen Führerschein-Probezeit und für unter 21-Jährige greift ein Cannabis-Verbot, die Grenze von 3,5 Nanogramm gilt also nicht. Bei Verstößen drohen in der Regel 250 Euro Bußgeld.