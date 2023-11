Mit dem Rauchen aufzuhören - das lohnt sich in jedem Lebensalter. Kaum ist die letzte Zigarette geraucht, macht sich das im Körper bemerkbar. Bereits nach 20 Minuten pegeln sich Puls und Blutdruck auf einem normalen Niveau ein, die Durchblutung verbessert sich. Zigarettenrauch ist keine Entspannung, sondern purer Stress für den Körper.

Die Wahrscheinlichkeit, an Mund- und Rachenkrebs oder Speiseröhrenkrebs zu erkranken, ist nach fünf Jahren ohne Zigaretten nur noch halb so groß wie das einer Person, die regelmäßig raucht. Sogar das Schlaganfallrisiko kann nach zwei bis fünf Jahren ohne Glimmstängel auf das eines Nichtrauchers fallen.

Zehn Jahre nach der letzten Zigarette ist das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, nur noch halb so hoch wie das eines Rauchers. Nach mehr als zehn Jahren entspricht auch das Risiko für Gebärmutterhalskrebs wieder dem von Menschen, die nicht rauchen. Es lohnt sich also, langfristig dabeizubleiben!



BRISANT/barmer.de