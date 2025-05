Mal eben so mit dem Rauchen aufhören - klingt einfacher, als es ist. In England wird Rauchern nun von der staatlichen Gesundheitsbehörde NHS der Wirkstoff Vareniclin angeboten - und das sogar gratis! Das Ziel des NHS: mindestens 2.000 Nikotin-Tote weniger pro Jahr. Vareniclin soll ein Gamechanger im Kampf gegen das Rauchen werden.

Der Plan: 85.000 Menschen in England sollen eine Pille angeboten bekommen, in der Vareniclin enthalten ist. Die muss dann einmal am Tag genommen werden und soll typische Nebenwirkungen anderer Präparate mindern, so das Versprechen.



Mittlerweile gibt es mehrere Studien, die belegen, dass Vareniclin recht gut funktioniert: Schon nach sechs Monaten Behandlung waren Raucherinnen und Raucher häufiger rauchfrei als Menschen, die keine Medikamente eingenommen hatten.