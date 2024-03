1,2 Millionen Tote weltweit - jedes Jahr! Diese unfassbare Zahl nennt die Weltgesundheitsorganisation WHO und spricht dabei nicht etwa von Toten im Autoverkehr oder Tote durch bewaffnete Konflikte. 1,2 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen des Passivrauchens.

Sie haben das Rauchen in den eigenen vier Wänden aufgegeben? Sehr gut! Doch ein Problem bleibt: die Oberflächen - wie etwa Kleidung, Möbel oder Vorhänge. Dort hängt das krebserregende Nikotin noch lange fest und wird langsam an die Umwelt abgegeben. Dieses Phänomen nennt man "Third-Hand-Smoking". Die Gefahr bleibt sogar bestehen, wenn man den typischen Rauchgeruch gar nicht mehr wahrnimmt. Radikale und konsequente Folge nach der letzten Zigarette: Ausmisten und so viel neue Möbel und Klamotten wie möglich anschaffen.

Kinder sind durch Passivrauchen besonders gefährdet, weil ihr Körper noch in der Entwicklung ist. Zum Beispiel atmen sie schneller als Erwachsene und nehmen so mehr Giftstoffe aus der Luft auf. Auch das Entgiftungssystem ist noch nicht vollständig entwickelt.



Was den Kleinen am besten hilft: Aufwachsen in einem rauchfreien Haushalt. Und das gilt auch für den Balkon! Laut Techniker Krankenkasse belegen Studien, dass auch Kinder von sogenannten Balkonrauchenden eine siebenfach erhöhte Belastung durch Tabakschadstoffe haben. Der Grund auch hier: das sogenannte "Third-Hand-smoking".