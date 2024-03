Einweg-E-Zigaretten, auch Vapes genannt, scheinen wie gemacht für Jugendliche: Bunte Schachteln, Geschmacksrichtungen wie Wassermelone oder Gummibärchen. Sie sehen nicht wie Zigaretten aus, enthalten aber Nikotin. Und Nikotin kann süchtig machen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha sagte der Deutschen Presse-Agentur , Vapes seien besonders für Jugendliche gefährlich, weil sie ein niedrigschwelliger Einstieg zum Rauchen seien. In den Niederlanden dürfen seit Oktober 2023 deshalb nur noch E-Zigaretten verkauft werden, die nach Tabak schmecken. Die süßen, fruchtigen Geschmacksrichtungen sind verboten . Laut einer Studie der DAK ist die E-Zigarette ist bei Schulkindern die Einstiegsdroge Nummer eins für eine Nikotinsucht: Sie ist 2023 erstmals das Rauchprodukt, mit dem Kinder und Jugendliche am häufigsten Erfahrungen gemacht haben. Fast jeder und jede Vierte hat schon einmal eine E-Zigarette probiert (23,5 Prozent).

Neue Daten zeigen, dass die süßen Tabakaromen in diesen Produkten noch schädlicher sind als bisher angenommen. Statt beim Aufhören mit dem Rauchen zu helfen, verstärken sie sogar die Sucht. "Diese Aromen haben ein erhebliches Schadenspotenzial und müssen schnellstmöglich vom Markt genommen werden", sagt Professor Wolfram Windisch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V..



Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt, sind in E-Zigaretten zwar geringere Mengen an krebserzeugenden und anderen ungesunden Stoffen, gesund sind die Vapes aber trotzdem nicht:



Ihr Dampf kann demnach ebenfalls krebserzeugende Stoffe enthalten und Allergien auslösen. Ganz zu schweigen vom Nikotin, das den Blutdruck und das Risiko für Thrombosen, Herzkreislauferkrankungen und Schlaganfälle erhöht.



Wer das Liquid verschluckt, kann lebensgefährlich vergiftet werden, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.