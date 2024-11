Der Kokastrauch, aus dem die Droge Kokain gewonnen wird, wächst in Südamerika. Bereits seit 2500 vor Christus wird er dort als Kulturpflanze angebaut. Doch bis die Pflanze zu dem weißen Pulver wird, das auch in Deutschland für etwa 50 bis 140 Euro pro Gramm illegal verkauft wird, ist es ein weiter Weg.



Ein ganzes Kilo Kokablätter ist nötig, um daraus bis zu zehn Gramm Kokapaste zu gewinnen. Diese wird in illegalen Laboren so lange gesäubert, bis man die sogenannte Kokainbase (auch Freebase) erhält, aus der letztlich Kokain wird. Das wird anschließend getrocknet, gepresst, gewogen und verpackt, bevor es außer Landes geschmuggelt wird. Und das in drei Viertel aller Fälle nach Europa.



An der "Herstellung" des Kokains sind zahlreiche Kartelle beteiligt. Wenn die Ware verschifft wird, haben diese bereits eine Rendite von rund 1.400 Prozent eingefahren. In Europa geht das Geschäft weiter. Hier wird das reine Kokain mit Milchzucker, Süßstoff, Traubenzucker oder Paracetamol gestreckt - und das womöglich mehrere Male - bevor es über Dealer zu den Konsumenten gelangt.