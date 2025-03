​Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat im Dezember 2024 eine Verordnung erlassen, die Forschungsprojekte zur Abgabe von Konsumcannabis in Modellregionen ermöglicht.



Durch diese neue Regelung können ausgewählte Städte und Bezirke die Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften oder Apotheken erproben - im Rahmen wissenschaftlich begleiteter Projekte und zu Forschungszwecken.



Als erste Städte sollen Hannover und Frankfurt am Main mit einem gemeinsamen Modellversuch starten. Der Projektstart war für "Anfang 2025" geplant und soll von zwei Hochschulen begleitet werden, voraussichtlich etwa 4.000 Menschen werden daran teilnehmen. Alle Teilnehmenden erhalten einen pseudonymisierten Ausweis, mit dem nur sie an den Abgabestellen einkaufen können. Doch noch (24.03.) ist es wohl nicht so weit.



Bei dem Modellversuch arbeiten die Projektpartner mit dem Berliner Unternehmen Sanity Group zusammen, das auf die medizinische Nutzung von Cannabis spezialisiert ist. Dieses Unternehmen steht aber nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Spiegel wegen möglicher wirtschaftlicher Interessen und Verbindungen in die Tabakindustrie in der Kritik.