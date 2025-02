Ketamin (Ketaminchlorid) ist ein in den 1960er-Jahren entwickeltes Narkosemittel. Heute wird das Mittel wegen seiner Nebenwirkungen seltener bei Mensch und Tier eingesetzt und findet hauptsächlich in der Notfallmedizin Verwendung. Doch wegen seiner halluzinogenen Wirkung wird Ketamin zunehmend als Droge in der Technoszene konsumiert.



In Deutschland fällt Ketamin als Arzneimittel nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Dennoch: Wer die Droge ohne Rezept illegal erwirbt, macht sich strafbar.