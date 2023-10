In Deutschland leiden offenbar mehr Kinder unter dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) als bislang angenommen. Forscher haben errechnet, dass es bei 10.000 Geburten 177 Kinder sind, die an Entwicklungsschädigungen durch Alkohol in der Schwangerschaft leiden. Wissenschaftler vom Münchner Institut für Therapieforschung (IFT) sind sich sicher, dass die Zahlen für Deutschland bisher unterschätzt wurden.

Das Problem: Viele Fälle bleiben unerkannt. Exakte Zahlen gibt es nicht, denn die Folgen von FAS, die Entwicklungsstörungen des Fötus' oder Embryos während der Schwangerschaft, werden oft erst spät festgestellt. Eine Meldepflicht gibt es nicht.



Stattdessen rätseln Eltern oder Angehörige oft: Was ist mit dem Kind? Es lernt nicht so schnell wie die anderen, es hat keine Geduld, macht die Hausaufgaben nicht fertig oder nur teilweise, es ist unruhig, stört den Unterricht, wird im Spiel von anderen Kindern als unsozial empfunden. Oder es kennt keine Angst, keine Schmerzgrenze, verhält sich distanzlos gegenüber Erwachsenen.



Einige Studien kommen zu dem Schluss, dass Kinder mit FAS später häufiger kriminell werden. Allerdings gibt es bisher nur wenige Langzeitstudien, die die anhaltenden Folgen von FAS untersuchen. Eine Studie aus den USA, die das Ärzteblatt zusammengefasst hat, kommt zu dem Ergebnis, dass 60 Prozent der Betroffenen mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.



Warum das so ist und welche anderen Krankheiten oder Folgeerkrankungen dahinter stecken könnten, wurde nicht untersucht. Möglicherweise könnten Versuche, sie in ein selbständiges Leben zu entlassen, zu Überforderung führen, die erhebliche Spannungszustände auslösen können. Seelische Störungen, Suchterkrankungen und kriminelles Verhalten können dann eine Folge dieser Überforderung sein.