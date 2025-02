Die Polizei hat die Suche nach der mutmaßlich entführten 16-Jährigen aus Erfurt beendet. Das Mädchen wurde zusammen mit seinem Vater auf dem Flughafen in Prag entdeckt, teilte die Staatsanwaltschaft MDR THÜRINGEN mit. Der Mann habe sich offenbar mit dem Mädchen in den Libanon absetzen wollen.



Zuvor hatte die Polizei Thüringen auf X mitgeteilt, dass es am Freitagnachmittag (31.1.) in der Erfurter Innenstadt zu einer "Freiheitsberaubung zum Nachteil einer 16-Jährigen" gekommen sei: