Nur kurz nachdem Donald Trump mit seiner Rede vor seinen Anhängern begonnen hatte, ereignete sich der Vorfall. Mehrere Schüsse waren zu hören, dann fasste sich Donald Trump mit der Hand an sein rechtes Ohr. Blut war zu sehen. Der 78-Jährige duckte sich geistesgegenwärtig hinter das Rednerpult, währenddessen stürmten mehrere Sicherheitskräfte auf die Bühne und schirmten ihn ab. Schreie waren in der Menge zu hören. Leibwächter eskortierten den 78-Jährigen zu seinem Fahrzeug. Trump zeigt sich dabei seinen Anhängern mit erhobener Faust. Kurz darauf teilte der Secret Service mit: Donald Trump gehe es gut. Die Schüsse in Richtung Bühne seien von einer erhöhten Position außerhalb des Veranstaltungsortes abgegeben worden. Bei dem dramatischen Vorfall kam ein Zuschauer ums Leben. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden.

Wie der Secret Service auf der Plattform "X" (ehemals Twitter) mitteilte, wurde der mutmaßliche Schütze von Einsatzkräften getötet. Laut US-Medien wie "CNN" oder die "New York Times", die sich auf Aussagen des FBI berufen, handelt es sich dabei um einen 20-jährigen Mann aus der Nähe von Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania.



Das Motiv für das mutmaßliche Attentat sei noch unklar, so das FBI. Ermittler fanden am Tatort eine halbautomatische Waffe. Ob der 20-Jährige diese legal erworben hat und besitzen durfte, wird noch von den Ermittlern geklärt. Wie der mutmaßliche Täter offenbar unbemerkt auf das Dach des Gebäudes gelangen und von dort aus Schüsse abgeben konnte, bleibt noch ungewiss.



Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, kündigte in den sozialen Medien an, dass die verantwortlichen Sicherheitsdienste so schnell wie möglich zu einer Anhörung aufgefordert werden würden.