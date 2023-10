Um 2010 herum schossen die Bubble Tea-Läden in deutschen Innenstädten wie Pilze aus dem Boden, verschwanden aber schnell wieder von der Bildfläche.

Doch nun ist das Kult-Getränk zurück! Denn in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok, feiert der Bubble-Tea sein Comeback. K-Pop und der wachsende Einfluss asiatischer Pop-Kultur in Deutschland tun ihr Übriges. Bubble Tea kommt nun gern unter der Bezeichnung "Boba" daher - dem im asiatischen Raum verbreiteten Wort für Perlen - als Bio-Version oder vegan. Neuerdings bieten Läden auch Varianten mit Kaffee oder Kakao an.