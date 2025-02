Die Wahllokale schließen am Wahltag (23. Februar) um 18 Uhr. Bis dahin müssen die Wahlzettel der Briefwahl bei der jeweiligen Wahlbehörde eingetroffen sein. Die Empfehlung: Spätestens drei Tage vorher (also am Donnerstag, den 20. Februar) sollte man die Unterlagen in den Briefkasten werfen, damit sie noch rechtzeitig ankommen.