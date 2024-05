Pascal ist sechs Jahre alt, als er in Burbach, einem Stadtteil von Saarbrücken, verschwindet. An diesem Tag ist Pascal mit seinem Kinderrad in der Nachbarschaft unterwegs. Er wird zuletzt auf einer Kirmes gesehen.

Ein erstes Ermittlungsergebnis kommt rasch. Pascals 18 Jahre alte Stiefschwester aus der ersten Ehe des Vaters soll den Jungen im Streit mit einer Eisenstange erschlagen haben. Zwei andere Mädchen seien dabei gewesen. Sie hätten das Opfer in der Saar versenkt. Doch das Geständnis ist falsch. Die drei Teenager hatten dem Druck der stundenlangen Vernehmung nicht standgehalten und die Tötung von Pascal einfach behauptet.

Dann geraten Stammgäste einer kleinen Kneipe, der "Tosa Klause", ins Visier. Unabhängig voneinander gestehen die dreizehn Verdächtigen, Prostituierte und Pädophile, Pascal sexuell missbraucht und dann erstickt zu haben. Die Leiche hätten sie in einer Kiesgrube in Frankreich vergraben. Pascals Leiche wird dort jedoch nicht gefunden. Auch sein Fahrrad taucht nie wieder auf.

Eine der Hauptangeklagten zieht ihr Geständnis zurück. 2007 werden alle Angeklagten freigesprochen. Die Beweise reichen für eine Verurteilung nicht aus. Was in der "Tosa Klause" geschah, ist bis heute unklar. Es gibt keine DNA-Spuren von Pascal am mutmaßlichen Tatort.

Inga verschwindet am 2. Mai 2015 von einer Familienfeier im Diakoniewerk Wilhelmshof bei Uchtspringe im Landkreis Stendal. Am Abend soll ein Grillfest stattfinden. Offenbar will die fünfjährige Inga bei der Vorbereitung helfen, bringt Getränke zum Sportplatz und spielt am Waldrand.

Dann verlieren die anderen sie aus den Augen. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmen das angrenzende Waldgebiet, auch mit Hubschrauber und Suchhunden - ohne Erfolg. Da der Ort sehr abgelegen liegt, gibt es keine weiteren Anwohner oder Zeugen.

Im März 2023 beschäftigt sich der Innenausschuss des Landtags Sachsen-Anhalt mit dem Fall, auch wegen möglicher Pannen in den Ermittlungen. Ingas Mutter hofft, dass der Fall komplett neu aufgerollt wird.



Im Dezember 2023 geht die Polizei neuen Hinweisen nach und beginnt Grabungen auf einem Privatgrundstück in der Nähe von Stendal. Die gefunden Knochen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft allerdings nicht menschlichen Ursprungs.

Deborah "Debbie" Sassen ist acht Jahre alt, als sie am 13. Februar 1996 nach dem Schwimmunterricht verschwindet. Vom Schuleingang in Düsseldorf-Wersten bis in ihr Elternhaus sind es nicht einmal 1.000 Meter. Weder ihr Schulranzen noch der Turnbeutel oder ein Teil ihrer Kleidung ist je wieder aufgetaucht.

Die Ermittler beginnen mit der bis heute größten Suchaktion der Düsseldorfer Polizei. Taucher steigen zweimal in den zugefrorenen See im Buga-Gelände. Eine Passantin hatte dort Kinder auf dem Eis spielen sehen. Zeichner fertigen nach anderen Zeugenaussagen das Bild eines Mannes, der in einem beigefarbenen Auto an der Schule gewesen sein soll. Er wurde nie gefunden.

Suche wird 30 Jahre lang fortgesetzt

Die Fälle Pascal, Inga und Debbie sind mittlerweile "Cold Cases". Das sind Fälle, die nach einem Jahr noch nicht gelöst werden konnten. Die Ermittlungen werden in solchen Fällen nicht eingestellt, vielmehr werden regelmäßig neue Ermittlungsansätze geprüft. Peggys Akten sind geschlossen, es gibt keine weiteren Ermittlungen.

Die Initiative "Vermisste Kinder" unterstützt privat bei der Suche nach neuen Spuren. Unter der europaweit einheitlichen Notrufnummer 116 000 können sich Eltern rund um die Uhr an den Verein wenden.