In der Gemeinde Estorf im Landkreis Stadte hat ein Landwirt die Leiche eines Kindes gefunden. Dass es einen Zusammenhang mit dem seit Wochen vermissten sechsjährigen Arian aus Bremervörde in Niedersachsen geben könnte, hält die Polizei für "wahrscheinlich".



Der Landwirt hatte die Leiche des Kindes am Montagnachmittag (25.06.) bei Mäharbeiten auf einer Wiese gefunden. Der Fundort liegt genau im Gebiet, in dem nach dem vermissten Arian gesucht wurde. Zu weiteren Hintergründen macht die Polizeiinspektion Rotenburg zunächst keine Angaben.



Spezialisten der "Ermittlungsgruppe Arian" haben den Fundort kriminaltechnisch untersucht. Rechtsmediziner sollen nun die Identität des toten Kindes klären. Mit einem Ergebnis sei allerdings frühestens im Laufe der Woche zu rechnen.