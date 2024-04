Der mehr als 3.300 Meter hohe Berg auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien pustet weiße Rauchkringel aus, die weit nach oben in den Himmel steigen und ungewöhnlich friedfertig wirken. Die sogenannten vulkanischen Wirbelringe kommen aus einem neu entstandenen Krater an der Südost-Seite des Vulkans. Sie entstehen durch kleine Explosionen von Gasblasen in einem engen Schlund oberhalb einer Magma-Kammer.