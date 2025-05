Vereint sind die verschiedenen "Reichsbürger"-Gruppen und Mitglieder nicht nur in der fundamentalen Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland sondern behaupten auch, dass das Deutsche Reich fortbesteht.



Außerdem teilen sie zahlreiche Verschwörungsmythen. So sehen viele Mitglieder die Bundesrepublik beispielsweise als von fremden Mächten gesteuerten Staat an oder gar als Firma "BRD GmbH". Bei drei aktuell noch laufenden "Reichsbürger"-Strafprozessen geht es um weitere Mythen, an die die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft geglaubt haben sollen:





"Deep State": Dieser Verschwörungsmythos kommt von QAnon-Anhängern aus den USA. Demnach werde das Land von einer kriminellen Elite beherrscht. Der Bundesanwaltschaft zufolge waren die "Reichsbürger" fest davon überzeugt, dass auch Deutschland von Angehörigen eines sogenannten Deep States regiert werde.





Eine Befreiung aus dieser Lage erhofften sich die Angeklagten offenbar von einer sogenannten "Allianz". Sie sei nach Überzeugung der Gruppierung ein technisch überlegener Geheimbund von Regierungen, Geheimdiensten und Militärs. Es soll in der Gruppe sogar einen "Verbindungsoffizier" für die "Allianz" gegeben haben.