Im regionalen Nahverkehr in Sachsen stehen ab Mitternacht (Nacht zum Samstag, 27.04.) in vielen Landesteilen die Räder erneut still. Das hat die Gewerkschaft Verdi beschlossen. Grund: Der Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) hat ein Ultimatum für ein besseres Tarifangebot verstreichen lassen, so Verdi gegenüber MDR SACHSEN.



Ob die Streiks in der kommenden Woche fortgesetzt werden, sollen Gespräche am Montagvormittag klären, so die Gewerkschaft.



Von dem Streik betroffen ist das gesamte Tarifgebiet des AVN. Mit der Ausnahme von Leipzig und Nordsachsen gilt der Streik somit für alle Landkreise im Freistaat sowie Busunternehmen in Dresden und Chemnitz.