Auf diesen Tag haben Fans des großen Spektakels und des Profiboxens acht Monate gewartet. In der Nacht von Freitag auf Samstag (16.11.) stieg der frühere Box-Champion Mike Tyson gegen den Social-Media-Star Jake Paul in den Ring. Ein 27-Jähriger gegen einen 58-Jährigen.



Mike Tyson kehrte für dieses ungewöhnliche Duell in den Boxring zurück. Es sollte sein Triumph werden. Doch ihm ging schnell die Puste aus.