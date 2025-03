Während Tennis für beide ein Kapitel der Vergangenheit ist, schlagen ihre Herzen nun für Pickelball. Die Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis hat sie so begeistert, dass sie mindestens dreimal pro Woche gemeinsam spielen. "Wir mögen es, dass Pickleball ein gemeinschaftsorientierter Sport ist. Leute, die Pickleball spielen, werden schnell besser", erklärt Agassi im Interview mit " People ". Steffi Graf fügt hinzu: "Es hat uns sehr gefallen, während der Pandemie eine neue Sportart zu lernen und durch Pickleball neue Freunde kennenzulernen. André spielt immer noch Tennis, aber ich nicht mehr so viel."

Wie Steffi Graf im Interview weiter erzählt, haben die beide aber eine ganz besondere Regel aufgestellt, die sie in ihrer Beziehung konsequent einhalten: Sie treten niemals gegeneinander auf dem Platz an.

Steffi Graf und André Agassi sind seit Ende 1999 ein Paar, doch ihre Liebesgeschichte begann schon Jahre zuvor. Agassi war bereits in den frühen 1990er Jahren heimlich von Graf fasziniert, wie er in seiner Autobiografie "Open" verrät: „Ich war vom Donner gerührt, absolut hingerissen von ihrer bescheidenen Anmut und natürlichen Schönheit.“



Zwei Jahre später gaben sie sich in Las Vegas das Ja-Wort. Heute haben die beiden zwei Kinder, Jaden und Jaz, und leben ein zurückgezogenes Leben in Las Vegas - offenbar mit viel Pickleball in ihrer Freizeit.