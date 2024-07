Schauspieler Sky du Mont ist mit 77 Jahren nicht mehr ganz jung. Dennoch überrascht er nun mit seinen Plänen zum Thema Pflege: Im Interview mit "Revue Heute" erklärt er, dass er bereits einen Platz in einem Pflegeheim gefunden hat. Er wolle im Alter "niemandem zur Last fallen".

Was Sky du Mont dabei ganz wichtig ist: Seine Partnerin, die rund 30 Jahre jüngere österreichische Journalistin Julia Schütze, soll später nicht belastet werden. Auch seine drei Kinder will er damit von Verpflichtungen befreien - eine Tochter und einen Sohn hat Sky du Mont aus der Ehe mit Ex-Frau Mirja du Mont, ein älterer Sohn entstammt der Ehe mit der französischen Schauspielerin Diane Stolojan.

Sollte der Schauspieler mit dem Gentleman-Charme wirklich einmal pflegebedürftig werden, greift also sein ganz persönlicher Vorsorgeplan: Gerade sei er dabei, alles zu regeln, erzählt er im Interview. "Also für mich ist völlig klar: Wenn ich mal bedürftig werden sollte, werde ich das nicht meiner Partnerin zumuten", ist sich du Mont sicher. Doch bis es soweit sein könnte, kann es durchaus noch eine Weile dauern, denn bei Sky du Mont scheinen die Gene ein langes Leben zu versprechen: Seine Mutter Chiquita Neven du Mont verstarb 2018 im hohen Alter von 97 Jahren.

Sky du Mont stammt aus der Verlegerfamilie DuMont, wurde 1947 in Argentinien geboren, wuchs in London auf und schloss in der Schweiz die Schule ab.



Er spielte sowohl in Theater und Fernsehen wie auch in Hollywood-Filmen mit Stars wie Tom Cruise ("Eyes Wide Shut") und deutschen Kino-Erfolgen wie "Der Schuh des Manitu" sowie "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1".



Sky du Mont ist zudem als Romanautor und Synchronsprecher erfolgreich. Seit 2022 ist er mit der österreichischen Journalistin Julia Schütze liiert.