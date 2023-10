Sinéad O’Connor setzte sich ihr Leben lang für die Rechte von Missbrauchsopfern ein. Nun erhebt sie ein letztes Mal ihre Stimme gegen Missstände in der katholischen Kirche.



Vor ihrem Tod genehmigte sie der BBC, den Titel "The Magdalene Song" für die neue Serie "The Woman In The Wall" zu nutzen. Die Drama-Serie handelt von den Missbräuchen in den berüchtigten irischen "Magdalenenheimen" - eine Art Besserungsanstalten für "gefallene Frauen". Statt den meist sehr jungen Frauen zu helfen, mussten die Bewohnerinnen Zwangsarbeit verrichten und Folter über sich ergehen lassen. Etwas, das auch Sinéad O'Connor nicht fremd war.