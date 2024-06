So stark hatte es in Kitzbühel lange nicht mehr geregnet. Eigentlich ist die österreichische Stadt im Frühsommer ein Garant für gutes Wetter, doch dieses Jahr war das anders. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Florian Silbereisen seinen Schlagerbooom von dort senden wollte! Unwetterartiger Regen dort und in vielen Teilen Österreichs.