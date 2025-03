"Schneewittchen" war 1937 Walt Disneys Goldkind - und als erster abendfüllender Zeichentrickfilm der Startschuss für eine unvergleichliche Filmkarriere. Es hagelte euphorische Zuschauerreaktionen, Kritikerlob und sieben Oscars - im Zwergenformat. 88 Jahre später will Disney den Erfolg wiederholen - und dem Film, mit dem alles begann, ein Denkmal setzen. Doch das Goldkind scheint zum Problemkind zu werden. Ein Fluch scheint über der Neuverfilmung zu liegen, der sich jetzt, zum Kinostart (20.03.) immer weiter zuspitzt. Was ist passiert? Die Chronik eines drohenden Filmdesasters.

Seit 2020 warten Disney-Fans auf die Schneewittchen-Realverfilmung. Die Spannung, wer in die zarten und doch riesigen Fußstapfen der ersten aller Disney-Prinzessinnen treten wird? Kolossal.



Man kann es nicht allen recht machen. Schon gar nicht, wenn es um Prinzessinnen geht. Da hat jeder sein eigenes Idealbild im Kopf. Doch Rachel Zegler, auf die die Wahl schließlich fiel, passte manchem so gar nicht in seine weiße, weichgezeichnete Märchenwelt.