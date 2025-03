Im Album-Ranking finden sich die beiden Rosenstolz-Platten "Lass es Liebe sein - Die schönsten Lieder" (Platz 29) und "Das große Leben" (Platz 61) sowie das Solo-Album der Musikerin "König:in" (Platz 82). Die charismatische Sängerin war am 17. März 2025 im Alter von 55 Jahren unerwartet in ihrer Berliner Wohnung verstorben. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer emotionalen Tiefe prägte sie über zwei Jahrzehnte die deutsche Popmusik. Zusammen mit Peter Plate schuf sie unvergessliche Hits. Das zeigt sich jetzt wieder in den Charts.

Die Schauspielerin soll in der vierten Staffel der Thriller-Serie "Dark Winds" eine wichtige Gastrolle spielen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline.com". Einzelheiten sind aber noch geheim.



Nur so viel sei verraten: Allein die Produzenten sind große Namen in Hollywood - "Game of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin und Oscar-Preisträger Robert Redford sind mit an Bord. In der Serie geht es um zwei indigene Ermittler, die in den 1970er-Jahren im Südwesten der USA Verbrechen aufklären.