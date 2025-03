Mit 15 Jahren veröffentlichte Sabrina ihr erstes Album "Eyes Wide Open", das zwar gute Kritiken erhielt, aber keine großen Wellen schlug. Vier weitere Alben folgen. Ein Wendepunkt war ihr 2022 erschienenes Album "emails i can't send", das ihr erste größere Aufmerksamkeit brachte. Rückblickend bezeichnet Sabrina dieses Album als ihr erstes richtiges Werk: "Meine ersten Alben wurden in einer Zeit gemacht, in der ich mich nicht wirklich mit mir selbst verbunden gefühlt habe. Aber ich konnte Dinge ausprobieren und ich wurde zu der Person, die ich jetzt bin", erzählte sie der britischen Glamour .

Der große Durchbruch in Sabrinas Karriere kam im Sommer 2024. Ihre Single "Espresso" katapultierte sie über Nacht an die Spitze der Charts und machte sie zu einem internationalen Superstar.

Sabrina nutzt den Aufwind und veröffentlicht kurz darauf Single Nummer zwei "Please Please Please"- eine Warnung an ihren Freund, sich nicht wie ein Idiot zu verhalten. Mit Lyrics wie: "Bring mich nicht zum weinen, wenn ich gerade mein Make-Up so schön gemacht habe", trifft sie den Nerv ihrer Generation. Auch dieser Song wurde ein Hit des Sommers.



Plötzlich war das Mädchen aus Quakertown, Pennsylvania, nicht mehr nur ein Disney-Star, sondern eine nicht mehr wegzudenkende Größe in der Pop-Welt. Es folgte ihr sechstes Studioalbum "Short n' Sweet".