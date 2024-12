Den großen Wunsch, im neuen Jahr vieles besser zu machen, hat zum Beispiel Bestsellerautor Sebastian Fitzek. Seine guten Vorsätze lauten eigentlich immer: "Mehr Zeit mit der Familie. Weniger Zeit am Handy. Mehr Zeit für Bücher." Allerdings gibt der 53-Jährige auch direkt zu, dass ihm das wohl nicht so gut gelingen werde. Damit geht es Fitzek wie vielen anderen, die ihre Vorsätze schon nach wenigen Wochen wieder über Bord werfen.

Auch Popstar Wincent Weiss gehört dazu. "Ich bin auch jemand, der sich super viel vornimmt fürs neue Jahr und relativ wenig davon einhält." Schon in diesem Jahr habe er weniger arbeiten wollen und genau das Gegenteil gemacht. "Fürs nächste Jahr nehme ich's mir wieder vor", so Weiss.



Immerhin: "Ich fliege am 2. Januar in den Urlaub und hab nur ein Ticket, nur eine Stadt gebucht", erzählt Weiss. "Es gibt keinen Rückflug, es gibt keine Pläne." Jetzt sei er gespannt, wie lange er den Urlaub aushalte.