Elijah Wood: Schauspieler, Filmproduzent und Synchronsprecher

Auch für Elijah Wood war seine Rolle als Frodo Beutlin in "Der Herr der Ringe"-Trilogie ein wichtiger Schritt auf der Karriereleiter. Der Schauspieler spielte nach seinem Erfolg als Hobbit in zahlreichen Filmen mit. So ergatterte er eine tragende Rolle im Drama "Hooligans" (2005) als auch bei der Comicverfilmung "Sin City" (2005). Neben der Schauspielerei ist der 40-Jährige zudem als Filmproduzent und Synchronsprecher tätig. Im Animationsfilm "Happy Feet" (2006) lieh er dem Pinguin Mumble seine Stimme. Auf der Leinwand war er zuletzt 2019 im Thriller "Come to Daddy" zu sehen.

Cate Blanchett: Zweifache Oscarpreisträgerin

Mit ihrer Rolle als Elbe Galadriel in der Film-Trilogie verzauberte sie anscheinend nicht nur die "Herr der Ringe"-Fans. Es ebnete ihr offenbar auch den Weg, mit anderen renommierten Regisseuren in zahlreichen Filmen zu arbeiten. So erhielt sie für ihre Rolle in dem Film "Blue Jasmine" (2013) von Woody Allen den Oscar als beste Hauptdarstellerin - und den Oscar als beste Nebendarstellerin in Martin Scorseses Filmbiografie "Aviator" (2014).

Ian McKellen: Zauberer, Schurke und Aktivist

Als liebenswürdiger und weiser Zauberer Gandalf hat sich Ian McKellen in die Herzen der "Herr der Ringe"-Fans gehext. Doch dass der Schauspieler auch anders kann, bewies er mit seiner Rolle als Superschurke Magneto in den "X-Men"-Filmen. Zuletzt war er in der Musical-Verfilmung "Cats" zu sehen. Neben seiner Leidenschaft für die Schauspielerei setzt sich Ian McKellen aber auch als Aktivist für die Rechte von Schwulen und Lesben ein.

Liv Tyler: Von der Elbe zum Hollywoodgesicht

Liv Tyler nutzte ihre weltweite Bekanntheit durch ihre Rolle als Elbenfürstin Arwen aus und bekam nach dem Erfolg von "Der Herr der Ringe" einen Job nach dem anderen. So spielte sie 2004 an der Seite von Ben Affleck in "Jersey Girl" die Hauptrolle. Es folgten weitere Rollen, wie unteranderem im Drama "Die Liebe in mir" (2007) mit Adam Sandler und eine Rolle in der Comicverfilmung "Der unglaubliche Hulk" (2008). Danach widmete sich die Schauspielerin vor allem ihrem Liebes- und Familienleben. Inzwischen steht die Schauspielerin aber wieder öfter vor der Kamera und war in der US-Serie "9-1-1: Lone Star" zu sehen.

Viggo Mortensen ruft der Oscar

Durch seine Rolle als Aragorn bekam auch Viggo Mortensen etliche lukrative Filmangebote. Der Schauspieler ist dafür bekannt, sich seine Rollen sorgfältig auszuwählen. So wundert es nicht, dass sich seine Sorgfalt auch ausgezahlt hat. Für seine Rollen in "Tödliche Versprechen" (2007), "Captain Fantastic" (2016) und "Green Book" (2018) wurde er jeweils für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Im vergangenen Jahr erschien sein Regiedebüt "Falling".

Orlando Bloom: Vom Elb zum Pirat

Kurz nach seinem Durchbruch als Elbenprinz Legolas in "Der Herr der Ringe" tauschte Orlando Bloom seinen Pfeil und Bogen gegen Schwert und Piratenschiff. Der Schauspieler spielte in den Teilen von "Fluch der Karibik" an der Seite von Johnny Depp und Keira Knightley eine Hauptrolle. In letzter Zeit machte der Brite jedoch vor allem durch seine Liaison mit Sängerin Katy Perry Schlagzeilen.

Sean Bean: Von "Herr der Ringe" zu "Game of Thrones"

Der Schauspieler war zwar nur im ersten Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie zu sehen, dennoch bekam Sean Bean etliche Filmangebote. So ergatterte er eine Hauptrolle in der ersten Staffel der preisgekrönten Fantasyserie "Game of Thrones" (2011) und spielte in Blockbustern wie "Der Marsianer" (2015) mit.

Trauer um Ian Holm

Sowohl vor als auch nach "Der Herr der Ringe" stand Ian Holm vor der Kamera und legte eine beachtliche Karriere hin. So war er unter anderem in Roland Emmerichs Katastrophenfilm "The Day After Tomorrow", in Martin Scorseses Film "Aviator" als auch in den "Der Hobbit"-Filmen von Peter Jackson zu sehen. Außerdem arbeitete der britische Schauspieler auch als Erzähler, Kommentator und Sprecher von Dokumentationen. Im Sommer 2020 starb Ian Holm im Alter von 88 Jahren. Wie sein Agent später erklärte, litt er seit Jahren an Parkinson und starb an den Folgen der Erkrankung.