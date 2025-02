Wer in diesem Jahr in der Lugner-Loge Platz nehmen darf, ist noch geheim. Was bereits feststeht: Ein Sitz wird leer bleiben - für Richard "Mörtel" Lugner. Diese Hommage soll seine jahrelange Präsenz und Bedeutung für den Ball würdigen. Stargast in diesem Jahr ist der New Yorker DJ und Street-Artist Alec Monopoly. Der ist bereits im Vorfeld des Balls aktiv geworden: Die Fassade der Lugner City ziert ein von ihm entworfenes Konterfei des legendären Bauunternehmers.

Lugner, der in den vergangenen Jahren in erster Linie für das internationale Starlaufen auf dem Wiener Opernball verantwortlich war, überlässt nach seinem Tod im Sommer 2024 diese ehrenvolle Aufgabe anderen. Federführend ist in diesem Jahr Familie Swarovski, die auch in den vergangen Jahren für prominente Gäste sorgte.



Geladen ist in diesem Jahr unter anderem Leni Klum, die in einer Instagram-Story erste Einblicke ins Wiener Touristenleben gibt. Darunter Besuche in der Klimt-Ausstellung und der Hofburg. Wer die 20-Jährige in die Staatsoper begleiten wird, ist bisher nicht bekannt. Auch Schauspieler Ed Westwick wurde von der Schmuck-Familie eingeladen und wird am Abend mit seiner Anwesenheit beglücken.



In anderen Logen werden am Abend Stars wie Franziska Knuppe, Amira Aly, Sänger Sascha, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Bruce Darnell Platz nehmen. Letzterer teilte schon vor Tagen auf Instagram, für welchen modischen Anzug er sich entschieden hat.