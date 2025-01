Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Mit "Der Papa kommt zurück" kündigte Schauspieler Christoph Maria Herbst an, erneut in die Rolle des Büro-Ekels Bernd Stromberg zu schlüpfen. Voraussichtlich Ende 2025 soll ein neuer Film mit dem bekannten Unsympathen der fiktiven "Capitol Versicherung" in die Kinos kommen.



Mit von der Partie sind nach Angaben der Produzenten auch ehemalige Kollegen Strombergs, darunter "Ernie" Heisterkamp (Bjarne Mädel) und Ulf Steinke (Oliver Wnuk).

