Zuletzt lief besagte Tatort-Folge an Neujahr im RBB. In regelmäßigen Abständen wird "Reifezeugnis" wiederholt. Bei der Erstausstrahlung saßen rund 25 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.



Nastassja Kinski, die Tochter des Schauspielers Klaus Kinski, spielt im "Tatort - Reifezeugnis" eine 17-jährige Schülerin, die eine Affäre mit ihrem Lehrer hat. Mehrfach sieht man die 15-jährige Kinski in der Episode nackt.



Gegenüber dem "Spiegel" sagt Kinskis Anwalt Christian Schertz: "Nastassja Kinski war damals faktisch ohne Begleitung am Set, als die Szenen gedreht wurden." Eine rechtswirksame Einwilligung als Minderjährige sei damit "denklogisch ausgeschlossen" gewesen. Im Namen von Kinski habe er nun für die Zukunft ihre Einwilligung widerrufen.