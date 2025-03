In den 80er Jahren waren Dieter Bohlen und Thomas Anders mit "Modern Talking" ein echtes Kult-Duo. Unzählige Hits sorgten bei den Fans für schmerzende Tanz-Füße. Doch das ist lange her und auch bei Thomas Anders verblasst die Erinnerung an die erfolgreiche Zeit immer mehr. Die großen Hits gehören zwar immer noch zu seinem Repertoire, aber "bei mir war das wirklich so, dass ich mich an einige Songs nicht mehr erinnert habe", sagte der 62-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Moderner "Modern Talking"-Sound

Auch aus diesem Grund startet Thomas Anders jetzt neu durch. Zum 40-jährigen Charts-Jubiläum von "Modern-Talking" hat der Sänger die ersten sechs Alben des Duos neu aufgenommen. Es sei dabei gelungen, das, was Modern Talking ausmache, "ins Hier und Jetzt" zu transportieren. Die damals analogen Sounds seien nachproduziert und mit dem modernen Soundgefühl gemischt worden.

Taylor Swift hat's vorgemacht

Mit den Neuauflagen nimmt sich Thomas Anders ein Beispiel am vermeintlich größten Popstar der Gegenwart: Taylor Swift. Die 35-Jährige hatte sich wegen eines Rechtestreits entschieden, ihre frühen Werke neu aufzunehmen. Sie sind mit dem Zusatz "Taylor's Version" versehen. So trägt etwa auch "You're my heart, you're my soul" nun den Zusatz "Thomas' Version". Thomas Anders stellt klar: "Sie hat es aus anderen Beweggründen gemacht, aber das war dann schon ein Vorbild für mich."

Dieter Bohlen macht nicht mit