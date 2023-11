Bereits mit elf Jahren sprach Miley Cyrus für die Disney-Serie "Hannah Montana" (2006 bis 2011) vor. Mit nur zwölf Jahren ergatterte sie die Titelrolle und stieg zum internationalen Teenie-Idol auf.



Traumquoten, ausverkaufte Konzerte, Merchandise, wohin das Auge sehen kann und jubelnde Fans an jeder Ecke: Nach außen hin führte Miley Cryus ein Traumleben. Doch der frühe Ruhm hatte einen hohen Preis - zu hoch, wie die Sängerin jetzt verrät.

Miley Cyrus über ihre verlorene Kindheit

In der Serie "Used To Be Young" auf ihrem TikTok-Channel lässt Miley Cyrus ihre Karriere Revue passieren und erzählt von ihren Zwölf-Stunden-Tagen - mit gerade einmal zwölf Jahren!



In einem Alter, indem andere die Schulbank drücken, sich mit Freunden treffen und sich vielleicht zum ersten Mal verlieben, blieb Miley Cyrus nicht viel Zeit für ein Privatleben. Denn: Mit zarten zwölf Jahren war sie bereits das Aushängeschild des Disney-Channels, musste tagein, tagaus arbeiten und ihre Serie promoten.

Miley Cyrus' Arbeitstag zu "Hannah Montana"-Zeiten

Ein hartes Pensum. Um das zu schaffen, musste Miley fast täglich um 5:30 Uhr morgens aufstehen.



Danach ging es - wohlbemerkt für die damals zwölf bis 13-jährige Miley - erst einmal in die Maske, um sich auf einen anstehenden Interviewmarathon vorzubereiten. "Der ging von 7:30 Uhr morgens bis 18:15 Uhr abends", erinnert sich Miley Cyrus. Dazwischen haben oftmals noch Fotoshootings angestanden.



Zeit zum Erholen blieb da keine - auch nicht an Wochenenden. Samstage waren meist von früh bis abends verplant. Danach sei sie nachts nach Hause geflogen, um sich lediglich an Sonntagen ausruhen zu können.



Und so ging es die nächsten vier Jahre weiter - ohne Pause.



In ihrem TikTok-Video resümiert Miley:

Ich mag echt vieles sein, aber faul bin ich nicht. Ich würde sagen: Meinen endlosen Sommer habe ich mir wirklich verdient. Miley Cyrus

Damit spielt Miley Cyrus auf ihr aktuelles Album "Endless Summer Vacation" an. Auf Tour wird sie nicht gehen, wie sie bereits im Mai ankündigte.

Miley Cyrus will kürzertreten