Stelldichein der Stars in New York: Zur alljährlichen Met-Gala haben sich zahlreiche Prominente aus der Welt der Mode, der Musik und des Sports am Montagabend (1. Mai) im Metropolitan Musem of Art versammelt. Dieses Mal waren sie alle zur "Party des Jahres" gekommen, um Modeschöpfer Karl Lagerfeld posthum zu würdigen. Doch nicht nur ihn.

Ausstellung: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty"

Rund fünf Stunden lang schritten Jennifer Lopez, Nicole Kidman und Co. über einen beige-rot-blauen Teppich, der über der Eingangstreppe des berühmten Museums am Central Park in Manhattan ausgelegt worden war.



Zum Dresscode bei der Eröffnung der Ausstellung "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" gehörten entweder von Lagerfeld entworfene Mode oder Outfits, die an ihn oder seine Katze Choupette erinnern. Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

Rihanna: Mit Schleppe über die Treppe

"Ich habe Karl so sehr geliebt, und es ist wunderbar zu sehen, dass so viele Menschen gekommen sind, um ihm die Ehre zu erweisen, die er verdient hat", sagte die Gastgeberin der Benefiz-Gala, Anna Wintour, die als erste die Stufen hochschritt.



Die schwangere Rihanna - in ausladender weißer Robe mit Schleppe - und ihr Partner, der Rapper ASAP Rocky, waren rund fünf Stunden später die letzten ankommenden Gäste. Bildrechte: dpa

Stelldichein der Stars