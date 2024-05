An manchen Kindern prominenter Eltern bleibt das Image "Tochter oder Sohn von" ewig haften. Nicht so bei bei Maya Hawke, denn sie steht als Schauspielerin und Musikerin auf eigenen Beinen.

Ein Blick zurück: Die 25-Jährige hat mit Ethan Hawke als Vater und Uma Thurman als Mutter den größten Teil ihrer Kindheit an Filmsets verbracht. Da liegt es nahe, dass sie sich als Tochter zweier Hollywoodstars im Rampenlicht wohl fühlt.



Berühmt geworden ist Maya Hawke in Quentin Tarantinos Film "Once Upon a time in Hollywood". Ein gutes Omen, denn der Regisseur hat immerhin schon ihre Mutter zum Superstar gemacht. Danach spielte sie in mehreren Filmen und Serien mit, wie "Stranger Things", "Maestro" oder "Wildcat". Für Maya Hawke sind Filmsets wie ein zweites Zuhause.