Beim Wiedersehen mit dem Ex herrschte augenscheinlich beste Laune. Heidi Klum teilte auf ihrer Instagram-Seite ein Video, das sie tanzend mit Flavio Briatore zeigt. Der hielt Heidi freudestrahlend an der Hand, während sie sich in einem luftigen Kleid drehte.



Heidi Klum und Flavio Briatore waren 2003 für wenige Monate ein Paar. Noch während der Schwangerschaft mit Leni trennte sich das Model von dem Sportmanager. Daraufhin soll ihr Verhältnis angespannt gewesen sein. Mittlerweile ist das Geschichte und die Patchwork-Familie verbringt, wie gerade in Monaco, immer mal wieder Zeit zusammen.