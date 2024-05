Es soll das größte Konzert ihrer Karriere werden: Madonna will am Samstag in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro zum Abschluss ihrer Welttournee "The Celebration Tour" vor mehr als einer Million Menschen auftreten. Die Fans müssen keinen Eintritt zahlen - als Dankeschön und zur Feier von Madonnas mehr als 40-jähriger Karriere, heißt es auf der Webseite der 65-jährigen Pop-Ikone.