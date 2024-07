Sie erklärt, dass sie gerne Sport treibt, täglich reitet, mehrmals in der Woche 15 Kilometer joggen geht und bald einen Halbmarathon laufen will. Jeder solle sich in seinem Körper wohlfühlen und deswegen nicht gemobbt werden - denn Bodyshaming ginge nicht nur in eine Richtung.



Sie postete ihr Statement unter einem Foto, das auch aus der Fotostrecke stammen könnte, unter der sich die Kritiker über Lisa ausgelassen haben. Das erklärt vielleicht auch, warum sie am Ende ihres Statements deutlich macht, die Kommentarspalte unter dem ursprünglichen Post nicht schließen zu wollen - die Kritik und die gemeinen Kommentare zur ihrem Körper lassen sie offenbar kalt.