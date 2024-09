Aus ihrer Trauer nach dem Tod ihres Sohnes hat Lisa Marie Presley nie ein Geheimnis gemacht. 2022 schrieb sie in einem Essay für das "People"-Magazin, dass sie Benjamins Tod nie "verwinden" werde. In ihren bald erscheinenden Memoiren sagt sie, dass sie und Riley Keough geheilt wurden, "indem sie Menschen halfen. Ein Kind schrieb Riley und sagte: 'Ich habe mich letzte Nacht nicht umgebracht, wegen dem was du gesagt hast, was es mit meiner Familie machen würde.' Das hat mir geholfen. Das hat mich aufgemuntert."

Ihre Memoiren "From Here to the Great Unknown" konnte Lisa Marie Presley vor ihrem Tod nicht mehr fertigstellen. Stattdessen hat Riley Keough ihrer Mutter versprochen, daran weiterzuarbeiten. Dazu hörte sie sich auf Tonband aufgenommene Erinnerungen ihrer Mutter an.



Eine extrem emotionale Aufgabe für die Enkelin des verstorbenen King of Pop: Der Tod ihres Bruders "war unglaublich schwer zu beschreiben, genauso wie der Abstieg meiner Mutter in die Sucht. Und natürlich ihr eigener Tod."