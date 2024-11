Mit 40 Jahren will sie es noch einmal wissen: Die ehemalige Ski-Dominatorin Lindsey Vonn hat überraschend angekündigt, nach fünf Jahren Zwangspause in den alpinen Ski-Zirkus zurückkehren zu wollen. Vor genau 2.104 Tagen hatte sie ihre Karriere beendet, zu sehr hatte der harte Profisport ihre Gesundheit und vor allem ihre Knie in Mitleidenschaft gezogen. Doch nun die Kehrtwende: Noch in diesem Jahr will Vonn auf die Piste zurückkehren.

Ziel: Mit neuem Knie zu neuen Erfolgen

Wie kommt es zu diesen Comeback-Plänen? Im vergangenen Februar unterzog sich Lindsey Vonn, die von 2013 bis 2015 mit Golfstar Tiger Woods ein Glamourpaar der Superlative bildete, einer schweren Operation am rechten Knie, die ihr wieder schmerzfreies Skifahren ermöglicht. "Ich hatte so ein breites Grinsen, dass es hinten beim Helm wieder raus kam", erzählte Vonn in einem Interview mit der New York Times.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Marco Trovati

Risiko ja, aber keine Angst

Und wie geht es weiter für den Superstar? Zunächst muss eine wichtige Frage geklärt werden: "Hoffentlich passt mein Rennanzug noch", scherzte die Olympiasiegerin von 2010 auf Instagram. Doch ein Scherz soll das Ganze definitiv nicht sein. "Ich liebe den Skisport und bin niemand, der Angst hat. Es ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen", sagte Vonn und betonte: "Ich will es genießen und hoffentlich führt mich der Weg zurück in den Weltcup."

Neureuther glaubt an Vonn

Experten sind sich unsicher, ob sie das tatsächlich schaffen kann. "Wenn eine das Unmögliche schaffen kann, dann ist es die einzigartige Lindsey Vonn", legt sich Weltmeister Felix Neureuther fest. Olympiasieger Markus Wasmeier, der aus einer anderen Skifahrer-Generation stammt, ist dagegen mehr als skeptisch: "Meiner Meinung nach ist das nur Show. Das grenzt an Verarschung."

Bildrechte: picture alliance / abaca | Marechal Aurore

Comeback im eigenen Land?