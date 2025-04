Wie gewonnen, so zerronnen? So könnte es Lilly Becker bald gehen, allerdings ist juristisch noch nichts endgültig entschieden. Im Moment aber sieht es nicht gut für sie aus, denn die 100.000 Euro Siegprämie vom "Dschungelcamp" ist sie aktuell wieder los.



Das Landgericht in München gab der Klage eines TV-Managers recht, der rund 182.000 Euro von der 48-Jährigen fordert. Das Geld hatte er ihr - laut eigener Aussage - als Darlehen nach der Trennung von Boris Becker überlassen. Lilly Becker dagegen sagt, es sei ein Geschenk gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Becker kann noch in Revision gehen.