Die deutsche Thriller-Serie "Liebes Kind", hat einen wichtigen internationalen Fernsehpreis gewonnen. Die Netflix-Miniserie über eine junge Frau, die sich aus der Gewalt eines Psychopathen befreit, wurde am Montag (26.11.) bei einer Gala in New York mit einem International Emmy ausgezeichnet.

Als beste Schauspielerin wurde die Thailänderin Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying für ihre Rolle in dem Netflix-Film "Hunger" ausgezeichnet. Der internationale Emmy für den besten Schauspieler ging an den Briten Timothy Spall für seine Rolle in der BBC-Serie "The Sixth Commandment" ("Das sechste Gebot") über einen wahren Kriminalfall.



Ein anderer deutscher Hoffnungsträger ging dagegen leer aus. Denn unter den Nominierten war auch die Kika-Serie "Gong! Mein spektRakuläres Leben" über ein Mädchen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. In der Kategorie "Kids: Live-Action" setzte sich eine dänische Miniserie gegen die deutsche Produktion durch.