Die alljährliche Verleihung der wichtigsten TV-Preise, der Emmys, ist immer prunkvoll und emotional. In diesem Jahr gab es als Sahnehäubchen sogar noch einen Rekord. Dafür sorgte die Literaturverfilmung "Shogun". Nicht weniger als 18 Preise gingen an das Historien-Drama, darunter die Preise für die beste Dramaserie und für Anna Sawai und Hiroyuki Sanada als beste Darsteller in einer Drama-Serie.

Eine Überraschung gab es bei der Auszeichnung für die beste Comedy-Serie. Nicht der Favorit "The Bear" gewann den Emmy, sondern die Serie "Hacks", die unter anderem bei Netflix und RTL+ zu sehen ist. Die Serie beschreibt die wechselhafte Beziehung zwischen der legendären Komikerin Deborah Vance, gespielt von Jean Smart, und der Mittzwanzigerin Ava Daniels, gespielt von Hannah Einbinder. Zur Story: Vance muss ihre angestaubte Show neu erfinden, um ihren Gig in Las Vegas nicht zu verlieren. Dabei stößt sie auf die junge Comedy-Autorin Ava, die wegen eines Tweets, der sie arrogant und egozentrisch erscheinen lässt, keinen Job findet. Es ist der Beginn einer wunderbar skurrilen Freundschaft.

Auch wenn "The Bear" nicht den erhofften Preis als beste Comedy-Serie gewann, ging die Serie, die in Deutschland auf Disney+ zu sehen ist, alles andere als leer aus. Elf Preise gab es am Ende, unter anderem für Jeremy Allen White als bester Schauspieler in einer Comedy-Serie.



Was sind die Zutaten für elf Emmys? Der junge Koch Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) kehrt nach Chicago zurück, um den Sandwich-Laden seiner Familie nach dem Selbstmord seines Bruders wieder auf Kurs zu bringen. Der Knackpunkt: "Carmy" kennt sich mit Gourmetküche aus und stößt in Chicago auf ein äußerst konfliktreiches Team.