Im Leben von Yvonne Catterfeld hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Musikalisch gibt es keine Balladen mehr, sondern eher Beats und auch in Sachen Liebe hat die 45-Jährige einen Neuanfang gewagt. In einem Interview mit der Zeitschrift Gala sprach sie jetzt ausführlich über ihre privaten Veränderungen.

Umzug von Berlin nach Bayern

Dazu gehört auch ihr neuer Lebensmittelpunkt, denn nach 24 Jahren in Berlin, 14 davon gemeinsam mit Ex-Partner Oliver Wnuk, sei aus der Liebe zur Stadt eine Hassliebe geworden. So lebt die Sängerin seit 2024 mit ihrem Sohn Charlie und ihrem neuen Partner in einem Vorort von München.



Der Umzug quer durchs Land sei "zuerst eine beängstigende Idee" gewesen, aber "das war es wirklich wert. Ich liebe es dort", sagt sie.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka

Sohn und neuer Partner verstehen sich blendend

Was sie an ihrer neuen Lebenssituation besonders schätzt? Die Ruhe und "mein eigenes Tempo und wenn ich meine Liebsten um mich herum habe". Als "sehr eng" beschreibt Yvonne Catterfeld das Verhältnis zwischen ihrem zehnjährigen Sohn und ihrem neuen Partner, der ein britischer Fotograf sein soll. "Er mochte ihn von Anfang an", sagt sie über das Kennenlernen der beiden Männer in ihrem Haushalt.



Was alle drei verbindet, seien ihre Werte und der gemeinsame Humor, unter dem die Sängerin allerdings ab und an zu leiden habe. So ärgere ihr Sohn sie manchmal, indem er 20 Jahre alte Songs von ihr anspiele.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Patchwork als Bereicherung