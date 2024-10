Verliebt, verlobt und vielleicht auch bald verheiratet?



Stefanie Giesinger und ihr bisher namenloser Partner sind "Hals über Kopf" verliebt - und zwar so sehr, dass sich beide verlobt haben, bevor sie überhaupt offiziell in einer Beziehung waren, wie das Model in in seinem Podcast "G Spot" verrät.