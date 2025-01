Der Super-Skandal: Angelina Jolie und Brad Pitt

Brad Pitt und Jennifer Aniston waren so ein schönes Paar! Doch dann drehte Brad mit Angelina Jolie 2005 die Action-Komödie "Mr. & Mrs. Smith". Der Rest ist Geschichte: Pitt trennt sich im selben Jahr von Jennifer Aniston und beginnt eine Beziehung mit Jolie.



Das britische Magazin The Sun berichtet damals, dass Angelina Jolie gemeinsam mit Brad Pitt ins Hotel eincheckte, als er noch mit Jennifer Aniston verheiratet war. Bewiesen wurde das allerdings nie...

Spätes Happy End: Jennifer Lopez und Ben Affleck

Sie denken, was gibt es denn da für ein Problem - Jennifer Lopez und Ben Affleck sind schließlich (noch) verheiratet? Jaa, später war das so! Ganz anders sah das allerdings vor über 20 Jahren aus, als die beiden sich erstmals ineinander verguckt hatten: Jennifer Lopez war damals mit dem Schauspieler und Tänzer Cris Judd verheiratet.



Als sie Ben Affleck 2003 am Filmset von "Liebe mit Risiko" trifft, ist die Affäre schnell ein offenes Geheimnis. Judd und Lopez lassen sich noch im selben Jahr scheiden. Ben Affleck heiratet 2005 seine Schauspielkollegin Jennifer Garner. Erst 2021 fanden "JLo" und Affleck wieder zueinander, heirateten sogar. Doch auch dieses Glück ist mittlerweile schon wieder Geschichte.

Kristen Stewart und Rupert Sanders: Raus aus der "Twilight" Zone

Hach ja, war das romantisch bei "Twilight": Kristen Stewart und Robert Pattinson lernten sich 2008 am Vampirfilm-Set kennen und lieben. Die beiden galten als Traumpaar. Doch das Glück währte nicht ewig: 2012 wurde Kristen Stewart erwischt, wie sie ihren damaligen Freund Robert Pattinson betrog. Die beiden trennten sich allerdings erst, nachdem klar wurde, dass Kristen Stewart mit dem "Snow White and the Huntsman"-Regisseur Rupert Sanders intim wurde. Fotos belegen, wie sie sich in einem Auto küssen. Autsch!



Die Entschuldigung von Kristen Stewart folgte auf dem Fuße: Sie habe mit ihrem Verhalten "das Wichtigste in meinem Leben gefährdet, die Person, die ich am meisten liebe und respektiere, Rob", so Kristen Stewart. Doch es half nichts: 2013 trennten sich Stewart und Pattinson.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Claire Danes und Billy Crudup ... ääh und Hugh Dancy

Claire Danes ("Homeland") kommt in dieser Geschichte gleich zweimal vor. Warum? Los ging es mit "Almost Famous"-Darsteller Billy Crudup. Der betrog seine schwangere Freundin Mary Louise Parker ("Weeds") mit Claire Danes: Die Affäre mit dem späteren "Homeland"-Star beginnt 2003 bei den Dreharbeiten zum Film "Stage Beauty". Billy Crudup verließ seine schwangere Partnerin Parker daraufhin. Und wenn sie nicht gestorben sind...



Nein, Claire Danes drehte einige Jahre später wieder einen Film mit einem attraktiven Kollegen: 2007 beginnt sie bei den Dreharbeiten zu "Spuren eines Lebens" mit Hugh Dancy eine Romanze. Jetzt aber, Happy End: Seit 2009 sind Danes und Dancy verheiratet und haben inzwischen drei gemeinsame Kinder.

Bildrechte: imago images / United Archives

Wahre Liebe? Daniel Craig und Rachel Weisz

Ja, okay, auch diese beiden haben sich am Set verliebt, als sie mit anderen Partnern liiert waren. Aber inzwischen beweisen Daniel Craig und Rachel Weisz seit fast 15 Jahren, dass sie es ernst miteinander meinen: 2010 lernten die beiden sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Dream House" kennen und lieben. Nur wenige Monate später gaben sie sich still und heimlich das Ja-Wort, 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Grace geboren.



Trotzdem gab es gebrochene Herzen: Rachel Weisz war mit Regisseur Darren Aronofsky verlobt, als sie sich in "James Bond" Daniel Craig verliebte. Dieser war während der Dreharbeiten mit der Filmproduzentin Satsuki Mitchell verlobt.

Bildrechte: imago/ZUMA Press

Ob sich das gelohnt hat? Johnny Depp und Amber Heard

Sie lebten in Europa, hatten zwei bezaubernde Kinder und waren seit 14 Jahren zusammen: Eigentlich hätte es gar nicht besser laufen können für Hollywood-Schauspieler Johnny Depp, als mit der französischen Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis ein gepflegtes Leben in Südfrankreich zu führen.



Pustekuchen! Die damals erst 22-jährige Amber Heard und Johnny Depp lernten sich 2009 während der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennen. Er trennte sich von der Mutter seiner zwei Kinder und heiratete schließlich 2015 Amber Heard. Doch auch diese Ehe endete nach nur zwei Jahren - wir erinnern uns - in einem Rosenkrieg. Und Vanessa Paradis? Sie ist inzwischen mit Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller Samuel Benechtrit verheiratet.