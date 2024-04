18 Ehejahre, zwei gemeinsame Töchter und keinerlei Skandale: Nicole Kidman und Keith Urban sind eine wahre Hollywood-Rarität. Kaum ein anderes Promi-Paar geht seit so langer Zeit gemeinsam durchs Leben. Wie sie die Liebe im Alltag frisch halten? Das verriet Nicole Kidmann jetzt im Podcast "Something To Talk About".

In Sachen Telefonieren und Texten ist Nicole Kidman ein gebrandmarktes Kind, wie sie 2017 in der "Ellen DeGeneres Show" verriet. Denn: Ihr Zukünftiger habe sie nach dem ersten Treffen knallhart ignoriert - obwohl sie ihm ihre Nummer gegeben habe. "Ich war so verknallt in ihn und er war nicht an mir interessiert. Es ist wahr! Er hat mich vier Monate lang nicht angerufen."



Seinen Fehler hat Keith Urban zum Glück schnell eingesehen: Im Mai 2006 bestätigte Nicole Kidman ihre Verlobung, am 25. Juni 2006 wurde in Sydney geheiratet. Ihre gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith Margaret kamen 2008 und 2010 zur Welt. "Nicole zu treffen und zu heiraten war nicht lebensverändernd, sondern lebens-beginnend", schwärmte Keith Urban 2016 im CBS-Interview.



Ende gut, alles gut.