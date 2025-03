Schauspieler Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig haben sich erneut das Jawort gegeben. Am 29. März, einen Tag vor Annikas 40. Geburtstag, feierte das Paar eine kleine Zeremonie auf der Nordseeinsel Sylt im Kreise von etwa 15 Gästen, wie RTL berichtet. Besonders rührend: Die zweite Hochzeit war eine Überraschung von Annika für ihren Mann.

Wir hatten einen wunderschönen Tag. Wir versuchen die Zeit hier oben auf Sylt noch ein paar Tage lang in vollen Zügen zu genießen, auch als Familie hier zu sein und alles Revue passieren zu lassen.

Und die Party ging noch weiter! Denn nur einen Tag nach der Hochzeit feierte Annika Kärsten-Hoenig ihren Geburtstag, wie sie in einer Story auf ihrer Instagramseite stolz berichtet: "Ich bin 40 und ich feiere es so! [...] Das ist jetzt für mich ein neuer Lebensabschnitt, den ich genießen werde."

Die vergangenen Monate waren für Heinz Hoenig geprägt von gesundheitlichen Rückschlägen. Im Mai 2024 musste der Schauspieler wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Es folgten mehrere Operationen, Koma und Reanimation - insgesamt verbrachte er mehrere Wochen auf der Intensivstation.



Immer an seiner Seite: seine Frau, Annika Kärsten-Hoenig. Die 40-Jährige gab regelmäßige Gesundheitsupdates und unterstützte ihren Mann - bis heute. Die zweite Hochzeit: Ein Symbol für ihre starke Liebe und ein Zeichen, dass der Satz "In guten wie in schlechten Zeiten" bei diesem Paar alles andere als nur eine Floskel ist.