Und nun zur entscheidenden Frage: Laufen sich Jolie und Pitt in Venedig zwangsläufig über den Weg? Wohl kaum, denn die Premieren ihrer Filme sind an unterschiedlichen Tagen geplant. Am 29. August wird Jolie zur Premiere von "Maria" erwartet. Pitt und Clooney sollen am 1. September in die Lagunenstadt kommen.



Ein Treffen ist also eher unwahrscheinlich. Nur Zufall oder doch gute Planung? Bei der komplizierten Vorgeschichte von "Brangelina" jedenfalls keine schlechte Variante.